Arbeitslosigkeit stark gegenüber dem Vorjahr gesunken

In der Vorder- und Südpfalz ist die Arbeitslosigkeit im März im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken. Nach Angaben der Agentur für Arbeit sind aktuell in der Region Ludwigshafen mehr als 2.700 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im März 2021. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,3 Prozent. Im Bereich der Agentur für Arbeit in Landau ist die Quote den Angaben zufolge auf 4,2 Prozent gesunken. Auch dort seien mehr als 2.000 Menschen weniger arbeitslos als im Vorjahr. Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Arbeitsmarkt seien noch nicht zu erkennen. Die Arbeitsagentur Landau beginne nun, ukrainische Geflüchtete zu beraten.