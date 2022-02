In Vorder- und Südpfalz mehr Arbeitslose

Die Arbeitsagenturen haben im Januar in der Vorder- und Südpfalz einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnet. Das Ausmaß war nach Agentur-Angaben jedoch für die Wintermonate üblich, da Beschäftigte in witterungsbedingten Berufen aktuell weniger benötigt würden. In der Vorderpfalz waren 600 Frauen und Männer mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat, in der Südpfalz etwa 550. Der Vergleich zum Januar 2021 gebe jedoch eine deutliche Entspannung der Lage. Damals seien in der zweiten Corona-Welle mit hartem Lockdown weit mehr Menschen arbeitslos gewesen, so die Arbeitsagenturen.