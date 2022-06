Arbeitslosigkeit gegen wegen Ukrainern nicht zurück

per Mail teilen

Die Arbeitslosenzahlen in der Vorder- und Südpfalz sind im Monat Juni nicht wie üblich gesunken. Wie die Arbeitsagenturen in Ludwigshafen und Landau mitteilen, liege das an der Betreuung ukrainischer Flüchtlinge.

Im Bereich der Arbeitsagentur Landau stieg die Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent im Mai auf 4,2 Prozent. Im Bereich der Agentur Ludwigshafen blieb sie mit 6,1 Prozent konstant im Vergleich zum Mai.

Im Juni vergangenen Jahres waren die Quoten wegen der Corona-Krise deutlich höher: Landau meldete damals 4,5 Prozent und Ludwigshafen 7,2 Prozent.