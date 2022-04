Arbeitsagenturen wollen Weiterbildung fördern

Die Arbeitsagenturen aus Ludwigshafen, Landau und Kaiserslautern-Pirmasens haben jetzt in Neustadt die Kampagne „Die Pfalz qualifiziert“ gestartet. Diese soll die Arbeitgeber in den Betrieben und die Arbeitnehmer verstärkt auf Weiterbildungsmöglichkeiten aufmerksam machen.



Laut Agentur für Arbeit in Ludwigshafen haben die drei pfälzischen Arbeitsagenturen im vergangen Jahr 25 Millionen Euro für Weiterbildungen ausgegeben. Denn der Fachkräftemangel werde immer spürbarer. Gründe seien die fortschreitende Digitalisierung, weniger Nachwuchs und geänderte Produktionen aufgrund der Energiewende. Viele Weiterqualifizierungs-Möglichkeiten, die mehr Fachkräfte schaffen könnten, würden noch nicht so stark nachgefragt, wie es eigentlich möglich wäre. Das will die Kampagne „Die Pfalz qualifiziert“ jetzt ändern. Bestehende Förderprogramme, etwa von der IHK oder der Handwerkskammer sollen bekannter gemacht werden. Gleichzeitig soll es neue Angebote geben.