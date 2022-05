per Mail teilen

Die Arbeitslosigkeit in der Vorder- und Südpfalz ist im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Nach Angaben der Arbeitsagenturen in Ludwigshafen und Landau fällt der Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr im April noch weit höher aus. Im Bereich der Arbeitsagentur Ludwigshafen gibt es den Angaben zufolge fast 3.000 Arbeitslose weniger als im April 2021. Die Arbeitslosenquote sank auf 6,2 Prozent. Die Folgen des Krieges in der Ukraine seien auf dem Arbeitsmarkt noch nicht spürbar. Agenturchef Daniel Lips sagte, auch Langzeitarbeitslose, Ausländer und ältere Menschen hätten aktuell gute Chancen, einen Job zu finden. Gründe seien die Lockerungen bei den Corona-Regeln und die wirtschaftliche Frühjahrsbelebung. Im Bereich der Arbeitsagentur Landau sank die Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent. Offene Stellen gebe es hier vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Fahrzeugbau.