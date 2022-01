Trotz Corona-Krise: Arbeitsagentur Landau sieht gutes Jahr 2022

Die Arbeitsagentur Landau blickt voller Optimismus auf das neue Jahr. Wie ist das möglich, mitten in der vielleicht größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg?

Der Bezirk der Agentur für Arbeit Landau umfasst in der Südpfalz die kreisfreie Stadt Landau und die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie entlang der Haardt den Landkreis Bad Dürkheim und die kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße. SWR

Eine gute Nachricht aus dem Bereich Wirtschaft - das ist man ja kaum noch gewohnt, im zweiten Corona-Jahr. Aber Christine Groß-Herick, Chefin der Arbeitsagentur Landau, hat eine: "Das Jahr 2022 wird gut werden!", sagt sie. Zumindest, was den Arbeitsmarkt in der Pfalz anbelangt. Das habe mindestens drei Gründe.

Erstens: Der Arbeitsmarkt ist gut durch die Krise gekommen

Ihren Optimismus begründet Groß-Herick mit den Zahlen und Statistiken, die die Agentur das ganze Jahr über erhebt. Die Arbeitslosenquote liege demnach nur noch etwas über dem Niveau vor der Corona-Krise. Und die Unternehmen meldeten mittlerweile sogar mehr offene Stellen als im Zeitraum davor. Beispiel Landau: Im November 2020 zählte die Arbeitsagentur in diesem Bezirk 3.560 offene Stellen. Im vergangenen November lag die Zahl bei 4.903 – rund 1.300 offene Stellen mehr. In Ludwigshafen ergibt sich ein ähnliches Bild: dort sind es fast 1.000 offene Stellen mehr als im Vorjahr.

Christine Groß-Herick ist die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Landau. SWR

Zweitens: Die alten Probleme bleiben..

..und das sei in diesem Fall fast eine gute Nachricht: Corona hin oder her, der Fachkräftemangel besteht weiterhin. Deswegen hätten viele Unternehmen das Instrument der Kurzarbeit genutzt, um ihre Mitarbeiter zu halten. Die Menschen, die dann doch plötzlich durch Corona ihren Job verloren haben, sind laut Leiterin der Arbeitsagentur Landau schnell in anderen Bereichen untergekommen. Hinzu komme, dass die Baby-Boomer, also die geburtenstarken Jahrgänge 1955 bis 1969, langsam in Rente gingen und eine riesige Lücke hinterließen.

"Ein Viertel der Beschäftigten ist älter als 55 Jahre. Die werden den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren verlassen. Und es kommen nicht genug junge Menschen nach."

Aus Sicht der Arbeitsagentur in Landau gibt es also keinen Grund zu der Annahme, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften sinken könnte.

Drittens: Die Pfalz steht gut da

Die Chefin der Arbeitsagentur sagt, die Region sei breit aufgestellt und das sei mit Sicherheit ein Vorteil.

"Wir haben einen hohen Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter im gewerblichen Sektor. Wir haben Industrie-Arbeitsplätze, viele Jobs im Bereich Pflege und Gesundheit und ein starkes Handwerk."

Zum Schluss ein Wermutstropfen…

Die Möglichkeiten, auf dem Arbeitsmarkt unter zukommen, werden auch im kommenden Jahr vielfältig sein, glaubt Große-Herick. Aber: Ohne die Bereitschaft, sich weiterzubilden, werde es in den meisten Fällen nicht gehen. Die Zeit, in der man mit nur einer Ausbildung durchs Leben gekommen sei, neige sich dem Ende zu.