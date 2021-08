Wegen Arbeiten an der Oberleitung, fahren ab sofort nachts keine Züge und Bahnen zwischen Wörth und Karlsruhe Hauptbahnhof. Wie die DB Regio AG mitteilt, werden Busse als Ersatz eingesetzt. Die Haltestellen der Busse liegen nach Angaben der DB Regio nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Die Arbeiten an der Oberleitung sollen am 24. August abgeschlossen sein.