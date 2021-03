In Landau beginnen die Bauarbeiten für ein muslimisches Gräberfeld nach Angaben der Stadt voraussichtlich im April. Der Stadtrat hat am Abend für die Anlage der Begräbnisstätte westlich des Landauer Hauptfriedhofs 70.000 Euro genehmigt. Auf dem rund 600 Quadratmeter großen Grundstück können künftig etwa 60 Verstorbene nach muslimischem Ritus in Leinentücher gehüllt bestattet werden. Die muslimische Gemeinde in Landau trägt einen Teil der Kosten für das Gräberfeld selbst, beispielsweise für das Pflanzen neuer Bäume.