In Dannenfels im Donnersbergkreis hat ein Autofahrer am Mittwoch eine Fußgängerin überfahren. Nach Angaben der Polizei war der 68-Jährige in seinem Auto auf der Landstraße in Richtung Rockenhausen unterwegs. Die Fußgängerin lief am Straßenrand entlang und war laut Polizei dunkel gekleidet. Der Autofahrer übersah die Frau und erfasste sie. Die 43-Jährige starb an der Unfallstelle. Für Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wird nun ein Gutachter hinzugezogen. mehr...