Apotheker bekommen immer mehr gefälschte Impfpässe

In den Apotheken in der Vorder- und Südpfalz tauchen immer öfter gefälschte Impfpässe auf. Wie der Landesapothekerverband mitteilt, versuchten einige Menschen so, an ein digitales Impfzertifikat heranzukommen. Ein falscher Arztname oder eine unbekannte Telefonnummer auf dem Arztstempel - immer öfter werden die Apothekerinnen und Apotheker mit gefälschten Impfausweisen konfrontiert. Wie der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Apothekerverbandes sagte, sei auch schon mehrmals die Polizei eingeschaltet worden. Um Betrüger fernzuhalten, können die Apotheken im Land seit einigen Tagen ein Formular benutzen. Darin bitten sie Kunden zu unterschreiben, dass ihre Angaben überprüft werden und gegebenenfalls die Polizei informiert werden könnte. Gleichzeitig lassen sich die Apotheker damit von ihrer Schweigepflicht entbinden. Nach Angaben des Apothekerverbandes würde dies Betrüger abschrecken.