Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag wohl fünf Mal versucht, Apotheken in der Südpfalz auszurauben. Einmal rissen sie den Tresor aus der Wand, ein anderes Mal wurden sie vom Apotheker mit dem Auto verfolgt.

Eine Einbruchsserie in fünf Apotheken in Landau, Wörth, Kandel und Neupotz hat die Polizei in der Südpfalz in der Nacht zu Dienstag in Atem gehalten. Wir haben mit Betroffenen gesprochen.

Kreis Germersheim: Tresor aus der Wand gerissen

Carmen Kimmel, Besitzerin der Glöckel Apotheke in Neupotz (Kreis Germersheim) ist entsetzt. Fassungslos berichtet sie von den immensen Schäden, die die unbekannten Einbrecher in der Nacht in ihrer Apotheke angerichtet haben. "Die haben den Tresor aus der Verankerung herausgerissen und die Marmortreppe runtergezerrt", erklärt sie am Telefon. Die zentnerschwere Eingangstüre aus Holz, die mit Metallbolzen im Boden verankert ist, haben die Täter komplett zerstört. "Der Marmorboden ist kaputt, die Treppe ist kaputt, die Eingangstür ist kaputt", resümiert sie geschockt. Ihre Apotheke bleibt am Dienstag zu.

Polizei: Täter könnten wiederkommen

Carmen Kimmel muss eine Zwischenlösung für die kaputte Eingangstür finden, vorher kann sie die Apotheke nicht wieder aufmachen. Die Täter haben den Tresor mit mehreren tausend Euro mitgenommen. Darin befanden sich allerdings auch alle zentralen Schlüssel für die Apotheke. "Ich dachte, da seien die Schlüssel am sichersten." Am schlimmsten aber ist für sie die Aussage der Polizei, sie müsse damit rechnen, dass die mutmaßlichen Täter wiederkommen. "Die Polizei hat gesagt, aus Erfahrung wisse man, dass die das nochmal probieren."

Apotheker verfolgt Einbrecher mit dem Auto

27 Kilometer weiter in Landau herrscht in der Apotheke im medizinischen Zentrum normaler Betrieb - obwohl hinter Apothekenbesitzer Ludwig Trauth eine turbulente Nacht liegt. Er hat die Apotheken-Einbrecher in der vergangenen Nacht noch verfolgt. "Wir hatten Glück, bei uns waren sie nicht erfolgreich", sagt Trauth. Auch hier haben die Täter in der Nacht zum Dienstag versucht, den Tresor aus der Verankerung zu reißen. Ludwig Trauth bekam mitten in der Nacht einen sogenannten stillen Alarm aufs Handy - sofort ist klar: Da versucht jemand, sich Zugang zu seiner Apotheke zu verschaffen. Er fährt sofort los und entdeckt vor der Apotheke ein Auto, das dicht neben dem Gebäude parkt. Das Auto startet sofort. Ludwig Trauth fährt hinterher. "Ich wollte mir das Kennzeichen merken", erklärt er dem SWR. Er folgt dem Unbekannten, der direkt auf die A65 Richtung Karlsruhe fährt, verliert aber dann seine Spur. Zurück in der Apotheke, stellt er fest, jemand hat versucht, erfolglos den Tresor aus der Verankerung zu reißen. "Die müssen mindestens zu zweit gewesen sein, schätze, einer ist während meiner Verfolgungsjagd zu Fuß geflohen."

Polizei: Hinter der Einbruchsserie stecken dieselben Täter

Die Polizei glaubt, dass alle fünf Einbrüche von den gleichen Tätern verübt wurden. Ein Großaufgebot der Polizei kontrollierte in der Nacht die Apotheken im Dienstgebiet. Dabei entdeckten die Beamten weitere Einbruchsspuren bei Apotheken in Landau, Kandel und Wörth. In allen drei Fällen seien lediglich die Eingangstüren aufgehebelt worden

Wie gehts weiter mit den Ermittlungen?

"Wir haben eine Sonderkommission bei der Kriminalpolizei gegründet. Jetzt müssen wir an allen fünf Tatorten Spuren sichern und mit Zeugen sprechen", sagt Polizeisprecher Sebastian Burkhard. Man sei aber auch ganz klar auf Hinweise von Zeugen angewiesen. Für die Polizei steht fest, dass es eine Einbruchsserie war und alle fünf Einbrüche miteinander zusammenhängen. Alle Apotheken liegen an schnell erreichbaren Fernstraßen – die Täter können so schnell flüchten.