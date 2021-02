Auch die Apotheken in der Vorder- und Südpfalz leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie. Nach Einschätzung des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz lief das vergangene Jahr wirtschaftlich schlechter als die Jahre zuvor.

Besonders betroffen sind nach Einschätzung des Verbandes Apotheken in den Innenstädten, wie etwa in Ludwigshafen, Neustadt oder Speyer. Durch den Lockdown haben die Läden in den Innenstädten geschlossen, die Laufkundschaft fehle den Apotheken dort. Außerdem vermutet der Verband, dass viele den Gang zur Apotheke meiden - aus Angst, sich mit dem Corona-Virus anzustecken - und dann lieber bei einer Online-Apotheke bestellen. Den größten Verlust verzeichnen die Apotheken im vergangenen Jahr bei den Produkten, wie Hustensäfte, Nasensprays und Schmerzmittel. Den Umsatzverlust in diesem Produktbereich schätzt der Verband auf 20 Prozent. Das könne unter anderem auch daran liegen, dass sich auch weniger Menschen wegen der Corona-Maßnahmen mit Erkältungs- und Grippeviren anstecken.