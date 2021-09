Anwohner klagen über trübes Trinkwasser

Anwohner in Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße) klagen zurzeit über trübes Leitungswasser. Nach Angaben der zuständigen Wasserwerke in Bornheim bestehe allerdings keine akute Gesundheitsgefahr. Betroffen seien Anwohner mit älteren, verzinkten Leitungen im Haus. Der Chef der Wasserwerke nannte als Grund für die Verfärbung eine neue Wasserenthärtungsanlage, die Anfang Juli ihren Betrieb aufgenommen hatte. Die senke den Kalkgehalt im Trinkwasser. Dadurch könnten sich in den betroffenen Leitungen Kalk und Eisen lösen, die sich über die Jahre dort abgelagert haben. Dagegen helfe, morgens alle Wasserhähne aufzudrehen, um so die Leitungen durchzuspülen. Wie lange die Betroffenen das tun müssten, sei unklar. Trotz der Verfärbung sei das Wasser aber ungefährlich und genießbar. Das werde regelmäßig durch das Gesundheitsamt überprüft.