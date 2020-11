Bei einem Brand in einem Gebäude in Ilbesheim im Kreis Südliche Weinstraße wurde am Sonntagabend ein Anwohner verletzt. Nach Polizeiangaben war das Feuer beim Kochen in der Küche ausgebrochen. Die Flammen hätten sich durch die Dunstabzugshaube bis ins Dach ausgebreitet. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden, eine Gefahr für andere Häuser habe nicht bestanden. Der Gebäudeschaden liege im fünfstelligen Bereichs, so Polizei. Die Kriminalpolizei ermittele.