Anti-Ukraine-Propaganda an Schule in Ludwigshafen aufgeklärt

Ein Vorfall, der im Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasium zunächst für große Bestürzung gesorgt hatte, hat sich als harmloses Missverständnis entpuppt.

Dieser tafelanschrieb hat kurz für Schrecken gesorgt in einem ludwigshafener Gymnasium. privat

Die Ursache von mysteriösen anti-ukrainischen Beleidigungen auf einer Schultafel in Ludwigshafen ist aufgeklärt. Nachdem die Beleidigungen am Freitag in einem Klassenraum des Carl-Bosch-Gymnasiums entdeckt worden waren, wurde die Polizei eingeschaltet und die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln.

Schüler wollte in der Klasse aufklären

Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mitteilte, sei ein Oberstufen-Schüler für den Tafelanschrieb verantwortlich gewesen. Nach Angaben des Gymnasiums habe er selbst ukrainische Wurzeln und sei vom Krieg in der Ukraine familiär betroffen.

Er habe seinen Mitschülern zeigen wollen, mit welchen Schimpfworten Ukrainer in der antiukrainischen Propaganda diskriminiert würden. Um zu verdeutlichen, wie diese aussehen, schrieb er Beispiele für Beleidigungen und Propaganda-Sprüche an die Tafel.

Einmal nicht die Tafel abgewischt...

"Am Ende der Unterrichtsstunde versäumten es die Schüler leider, die Tafel zu wischen, sodass der Tafelanschrieb am folgenden Tag bei den ukrainischen Sprachförderschülern den Eindruck der Anfeindung erweckte", erklärte die Schule in einer Stellungnahme.

Der Schüler bedauere sehr, die Tafel anschließend nicht abgewischt zu haben. Der Schulleiter des Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasiums sagte, er sei aber froh, dass der Vorfall sich nun so aufgeklärt hat.