Reisebüros in der Pfalz erleben derzeit einen Ansturm auf Last-Minute-Reisen. Auch Umbuchungen hätten wieder stark zugenommen, berichteten Touristik-Fachleute gegenüber dem SWR. Sehr kurzfristig würden jetzt Reisen vor allem nach Griechenland, Kroatien und Italien gebucht, so die Erfahrung einer Touristik-Fachfrau in Speyer. Wer mit dem Auto nach Kroatien fahre, müsse wegen des Ansturms auf die Reiserouten mit Wartezeiten an den Grenzen rechnen, berichtet der ADAC in Neustadt. Neue Corona-Einschränkungen hätten aber auch Reisende verunsichert, sagte der Leiter eines Reisebüros in Landau. Zum Beispiel, weil Spanien nun Hochinzidenzgebiet sei und somit bei der Rückkehr für Ungeimpfte und Kinder die Quarantänepflicht gelte. Deshalb seien bereits einige Reisen nach Spanien storniert worden.