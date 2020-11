per Mail teilen

Für Jäger und Waldbesitzer in der Pfalz ist unklar, ob sogenannte Drückjagden in der Corona-Krise noch stattfinden dürfen. Nach Angaben des Landesjagdverbandes hat die Landesregierung dazu noch keine Informationen geliefert. "Abwarten" ist jetzt auch die Devise im südpfälzischen Forstrevier St. Germanshof. Der Revierleiter hat in den nächsten Wochen eigentlich fünf Jagden mit je 60 Teilnehmern geplant. Wegen der sich ausbreitenden Afrikanischen Schweinepest sollten dabei vor allem Wildschweine geschossen werden. Der Landesjagdverband hatte bereits ein Hygiene-Konzept für solche Gesellschaftsjagden erstellt. Nach Angaben eines Sprechers brauchen die Jäger jetzt schnell Rechtssicherheit vom Land. Jagden zu organisieren, sei ein großer Aufwand. Gästen aus dem Ausland sei bereits abgesagt worden.