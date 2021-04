Ludwigshafen: Tüten für Bedürftige in der Innenstadt

Die meisten Tafeln schließen wegen der Corona-Pandemie. In Ludwigshafen ist die Aktion "Eine Dudd für Lu" in der Innenstadt gestartet: In der St.Ludwig-Kirche werden Tüten für Bedürftige gepackt.