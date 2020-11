per Mail teilen

Alleine in Speyer leben rund 140 Obdachlose auf der Straße. Ein Hilfsprojekt hat jetzt einen ehemaligen Kiosk zu einer sozialen Anlaufstelle umgebaut - mit Waschgelegenheit.

Am Dienstag wurde in Speyer die eine neue Sozial Anlaufstelle für Obdachlose eröffnet. Mit dabei war auch Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Ein ehemaliges Kioskgebäude auf dem Festplatz war für die Anlaufstelle umgebaut und renoviert worden. In den Räumen können sich Obdachlose duschen, ihre Wäsche waschen und bekommen ein warmes Frühstück. Betreut wird das Projekt von ehrenamtlichen Helfern.

Feste Anlaufstelle statt Winterbus

Das ehrenamtliche Hilfsprojekt, das jetzt die neuen Räume betreut, hatte sich schon jahrelang um obdachlose Menschen in Speyer gekümmert. Die Helfer suchten sie mit dem Winterbus auf und versorgten sie mit Decken oder warmem Essen.

An den Kiosk wurden zusätzliche Räume angebaut. Hier gibt es jetzt eine Kleiderkammer und einen Besprechungsraum. Die Obdachlosen erhalten gespendete Kleider und Konserven, so Stefan Wagner, der Leiter der Sozialen Anlaufstelle. Auch ein Badezimmer mit Waschmaschine und eine Wohnküche gibt es. Eine Küchenzeile soll noch eingebaut und das Dach neu gemacht werden.

Anlaufstelle generell für arme Menschen

Für den Umbau hatten Handwerksbetriebe kostenlos ihre Dienste angeboten, viele Privatleute spendeten Kleider oder Lebensmittel. Mehrere ehrenamtliche Helfer unterstützen Stefan Wagner bei seinem Projekt. Die Räume stellt die Stadt Speyer zur Verfügung. Für den Anfang soll die Soziale Anlaufstelle zweimal die Woche vormittags geöffnet sein. Das neue Angebot soll nicht nur für obdachlose sein, sondern allen Menschen helfen, die von Armut betroffen sind.