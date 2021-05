per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat Anklage gegen einen jungen Autofahrer erhoben, der bereits wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls bestraft worden ist. Ihm wird nun vorgeworfen, in weiteren fünf Fällen gravierende Verkehrsdelikte begangen zu haben.

Der junge Mann soll zweimal andere Personen gefährdet haben, in einem Fall die eigenen Mitfahrer, in einem anderen Fall einen Passanten. Außerdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft Frankenthal vor, an zwei illegalen Autorennen teilgenommen zu haben. Ins Rollen kam die neue Anklage durch Handyvideos, die ein Opfer-Anwalt der Staatsanwaltschaft gegeben hatte. Tatorte sollen Frankenthal, Bobenheim-Roxheim und Worms gewesen sein.

Bereits verurteilt ist der Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wegen eines Unfalls aus dem Jahr 2019 bei Lampertheim in Südhessen. Der damals 19-Jährige war mit weit überhöhtem Tempo gegen einen Baum gerast. Zwei junge Mitfahrer starben, einer ist seitdem körperlich und geistig schwer behindert. Damals hatte der Autofahrer einen Strafbefehl über eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten akzeptiert - eine Gerichtsverhandlung hatte es nicht gegeben. Dies könnte sich noch einmal ändern. Die Staatsanwaltschaft Landau prüft derzeit, ob das Verfahren wieder aufgenommen wird.