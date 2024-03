per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Landau hat gegen den mutmaßlichen Kopf einer Drogenbande Anklage erhoben. Der 19-Jährige soll für den Handel einer halben Tonne Drogen verantwortlich sein.

Zunächst hatte sich der Beschuldigte nach Spanien abgesetzt, berichtet die Staatsanwaltschaft Landau. Dort konnte er von der spanischen Polizei festgenommen werden und sitzt inzwischen in Deutschland in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Landau wirft dem heute 19-Jährigen aus dem Kreis Germersheim Drogenhandel in großem Stil vor. Er soll bereits im Alter von 17 Jahren mit dem Dealen begonnen haben.

Mehr als eine halbe Tonne Drogen auch mit der Post verschickt

Zusammen mit sieben weiteren Bandenmitgliedern soll der junge Mann in den Jahren 2022 und 2023 vor allem Marihuana und Haschisch im Raum Germersheim und Karlsruhe verkauft haben, aber auch deutschlandweit per Post. Dazu kommen noch geringere Mengen von Amphetamin und Kokain. Insgesamt kommt die Staatsanwaltschaft auf etwa 500 Fälle und mehr als 500 Kilo Drogen.

Der Vertrieb lief laut Staatsanwaltschaft über Instagram und den Messengerdienst Telegramm. Die Ermittler sprechen von einer hohen Professionalität bei den Drogengeschäften. So seien für die Lagerung und den Ankauf der Drogen angemietete Wohnungen verwendet worden. Erst durch die Festnahme einzelner Täter und die damit einhergehenden Ermittlungen sei der komplette Ring aufgedeckt worden.

Landgericht Landau: Weitere Verfahren stehen noch aus

Von der Bande sind inzwischen zwei Mitglieder rechtskräftig verurteilt, bei einem Mitglied steht noch die Bestätigung des Urteils aus. Gegen weitere Verdächtige laufen derzeit noch Ermittlungen oder Verfahren.