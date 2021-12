Corona: Immer mehr Angriffe auf Security-Mitarbeiter in der Pfalz

per Mail teilen

Ob Modeboutique, Gaststätte oder Post: Überall werden Impfpässe und Ausweise kontrolliert. Einige Kunden verlieren deshalb die Geduld – und greifen die Kontrolleure an. Security-Mitarbeiter erzählen, was sie so erleben.

Security vor der Postbank in Ludwigshafen SWR

Abdul Aoun ist seit sechs Jahren Sicherheitsmann – und er mag seinen Job. Vor der Postbank am Ludwigshafener Rathaus-Center achtet er darauf, dass nicht zu viele Kunden die Filiale betreten. In letzter Zeit häufen sich die kritischen Situationen.

"Wenn man morgens aufsteht, fragt man sich: Was passiert heute, was kommt als nächstes? Also man rechnet morgens schon immer mit den schlimmsten Dingen."

Einmal ist Abdul Aoun angegriffen worden. Ein Mann versuchte, an der Warteschlange vorbei einen Supermarkt zu betreten. Als Aoun ihn ansprach, schlug ihn der Kunde. Der Security-Mann wehrte sich, brachte den Angreifer zu Boden und alarmierte die Polizei.

Zahl der Angriffe hat sich verdoppelt

Kein Einzelfall, berichtet Aouns Chef. Thomas Holl aus Kirrweiler (Kreis Südliche Weinstraße) betreibt den Staff-Sicherheitsdienst mit rund 100 Angestellten. Die Zahl der kritischen Situationen habe sich verdoppelt, berichtet Holl. "Zweimal pro Woche gibt es Handgreiflichkeiten und die Polizei muss gerufen werden. Immer öfter werden sogar Messer gezückt. Das ist eine sehr schwierige Situation für uns."

Thomas Holl spricht so oft es geht mit seinen Angestellten und versucht sie zu motivieren.

"Ich möchte nicht in der Haut meiner Mitarbeiter stecken. Die haben es mittlerweile sehr schwer."

Die aktuelle Situation verlangt auch dem Chef des Security-Dienstes eine Menge ab. 16 Stunden am Tag sitzt Thomas Holl im Büro und bearbeitet Anfragen. Vor allem Handelsketten rufen an und bitten dringend um Security-Personal. "Ich versuche jedem Kunden zu helfen", meint Thomas Holl, "doch wir sind an der Grenze. Wir müssen immer häufiger Anfragen absagen."

Security-Nachwuchs fehlt

Harald Bieber bildet in der Nähe von Speyer in der BGS-Security-Akademie Sicherheitspersonal aus. Doch es fehlt an Nachwuchs: "Die Nachfrage ist derzeit extrem, da sehr viele Unternehmen Security brauchen, um den Zutritt zu regeln. Doch wir haben schon längere Zeit Schwierigkeiten, Bewerber zu finden. Das ist wie in den Pflegeberufen."

Den Boom auf dem Security-Markt nutzen offenbar unseriöse Anbieter aus. Es heißt, dass sie zu Spottpreisen unqualifiziertes Personal zum Kontrollieren an die Ladentüren stellen. Leute ohne Ausbildung einzusetzen, geht gar nicht, sagt Harald Bieber von der Security-Akademie:

"Das führt zu Gewalt und Verletzungen und schadet der Branche. Man braucht sehr gut ausgebildete Leute, die den Umgang mit Menschen gelernt haben und in Konfliktsituationen angemessen reagieren."

Sicherheitsmann Abdul Aoun liebt trotz all der Widrigkeiten seinen Job. Er habe sich ein dickes Fell zugelegt und reagiere auch bei Beleidigungen gelassen. Aoun sagt, er verstehe die Menschen sogar, die in der Warteschlange ungeduldig sind und die Nerven verlieren. "Ich würde mich sehr freuen, wenn die Bürger verstehen, dass wir Security-Mitarbeiter sie nicht schikanieren, sondern dass wir am wenigsten für die ganze Corona-Situation können."