In einer Unterkunft für Asylbewerber in Speyer soll ein Bewohner vier Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Der Angriff ereignete sich laut Polizei am Montagnachmittag. Demnach geriet der 31-jährige Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer mit den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes in Streit, griff sich ein Küchenmesser und verletzte die vier Männer im Alter von 24 bis 44 Jahren damit. 44-jähriger Sicherheitsmitarbeiter am Kopf verletzt Einen 44-Jährigen verletzte er so schwer am Kopf, dass er ins Krankenhaus musste. Die anderen Mitarbeiter erlitten leichtere Schnittverletzungen, ein Mann verstauchte sich die Hand, sagte ein Polizeisprecher. Worüber die Männer in Streit gerieten und warum der Asylbewerber zum Messer griff, ist bisher noch unklar. Körperliche Auseinandersetzung in einer Asylaufnahmeeinrichtung in Speyer Crash24 Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung Der 31-jährige Bewohner wurde am Dienstag von einem Haftrichter vernommen. Der Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Als Haftgründe wurden Wiederholungsgefahr und Fluchtgefahr angenommen. Der Tatverdächtige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Die AfA Speyer ist eine von landesweit sechs Erstaufnahmeienrichtungen. In den ehemaligen Kasernengebäuden in Speyer leben rund 1.400 Geflüchtete.