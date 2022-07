Attacke am frühen Morgen

Am frühen Samstagmorgen haben acht Männer einen 24-jährigen Mann in Ludwigshafen in der Innenstadt angegriffen und schwer verletzt. Laut Polizei habe es zunächst zwischen dem 24-jährigen und einem Angreifer einen Streit in der Fußgängerzone gegeben. Wenig später gegen vier Uhr morgens sei das Opfer von den unbekannten Tätern unter anderem mit einer Eisenstange geschlagen und getreten worden. Der Mann habe Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitten und musste ins Krankenhaus. Die Angreifer sollen zwischen 19 und 29 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise.