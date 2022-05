Die vom Bad Dürkheimer Hilfsverein Nadija geförderte Behinderteneinrichtung Dzherelo im ukrainischen Lemberg hat sich am Wochenende über prominenten Besuch gefreut: Niemand geringeres als Hollywood-Schönheit Angelina Jolie besuchte die Einrichtung.

Michael Zaczkiewicz, Augenarzt aus Bad Dürkheim und Gründer des Hilfsvereins ist stolz und gerührt. Er kann es kaum glauben, dass die Hollywood-Schauspielerin wirklich nach Lemberg gekommen ist, um die Behinderteneinrichtung für spastisch gelähmte Kinder und Jugendliche zu besuchen.

"Es ist, als ob sie jeden umarmen möchte"

Aktuell beherbergt die Behinderteneinrichtung auch viele Geflüchtete aus anderen Regionen der Ukraine. Angelina Jolie traf sowohl die Geflüchteten als auch einige Menschen, die in der Behinderteneinrichtung betreut werden, so die Mitarbeiter vor Ort, die unglaublich ins Schwärmen kommen, wenn sie von Angelia Jolie sprechen.

Hollywood-Star Angelina Jolie in der Behinderteneinrichtung in Lemberg. Verein Nadija Bad Dürkheim

"Die unglaubliche und wunderschöne Angelia Jolie hat uns ihre uneingeschränkte Sympathie und Unterstützung gezeigt", schreiben die Mitarbeiter an Michael Zaczkiewicz. "Es ist, als ob sie jeden umarmen möchte - sie hat uns Wärme und Unterstützung gebracht", erzählen die Mitarbeiter von Dzerhelo weiter. Die Hollywood-Schauspielerin habe sowohl die Geflüchteten besucht als auch mit dem medizinischen Personal der Einrichtung gesprochen.

Seit 30 Jahren Unterstützung für behinderte Kinder in Lemberg

Der Besuch von Angelina Jolie sei nicht angekündigt gewesen und hätte alle total überrascht. Angelina Jolie habe jedem in Dzherelo Wärme entgegengebracht, so Micahel Zaczkiewicz: Kindern, Jugendlichen, deren Familienangehörigen, den Mitarbeitern, dem Team. Die Schauspielerin habe auch in den Behindertenwerkstätten hergestellten Schmuck gekauft.

Angelina Jolie schaut sich den selbsthergestellten Schmuck an. Verein Nadija Bad Dürkheim

Der Verein "Nadija" (Hoffnung) unterstützt seit fast 30 Jahren die Einrichtung für spastisch gelähmte Kinder in Lemberg. Jedes Jahr reist der ukrainische Nationalchor in die Pfalz und gibt dort ein Konzert. Der Erlös geht zusammen mit anderen Privatspenden an die Behinderteneinrichtung, die in etwa der Bad Dürkheimer "Lebenshilfe" entspricht.

Nach einem Bericht des SWR über die Behinderteneinrichtung in Lemberg hatten Menschen aus der Pfalz spontan mehrere tausend Euro an den Verein "Nadija" gespendet.