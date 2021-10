Ampelkoalition in Berlin? Das sagen Politiker in der Pfalz dazu

SPD, FDP und Grüne kündigen Koalitionsvertrag an

Die Zeichen in Berlin stehen auf Ampel: Die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP haben angekündigt, dass sie Koalitionsgespräche für eine gemeinsame Bundesregierung anstreben. Was sagen die Bundestagsabgeordndeten in der Pfalz?