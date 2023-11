Ausfall von Ampel an Kreuzung in Speyer: Neue Hinweise auf Ratten

Seit knapp drei Wochen ist eine Ampelanlage an einer stark befahrenen Kreuzung in Speyer kaputt. Die Stadt hatte Ratten in Verdacht. Nun gibt es neue Hinweise auf die Nager.

Techniker haben bei Arbeiten an der Ampelanlage in der Speyerer Innenstadt Rattenlöcher im Boden entdeckt, berichtet die Stadtverwaltung Speyer. Beim Nachgraben stellten sie dann aber fest, dass die Gänge der Ratten plötzlich endeten. Lebende Nager hätten sie dort noch nicht gesehen.

Ampel "Rauschendes Wasser" rauscht nicht mehr

Die Ampelanlage am "Rauschenden Wasser" an der Kreuzung Wormser Landstraße, Bahnhofstraße und Friedrich-Ebert-Straße war am Wochenende vor knapp drei Wochen ausgefallen. Arbeiter der Speyerer Stadtverwaltung vermuteten zunächst, dass Ratten an den Kabeln herum genagt und so einen Kurzschluss verursacht hätten. Die Hofffnung, dass nur einige Kabel ausgetauscht werden müssen ,wurde laut Stadtverwaltung enttäuscht.

Es müssten nun doch alle Zuleitungskabel zu den Masten ersetzt werden. Das könne noch mehrere Wochen dauern. Wenn viel an der Kreuzung los ist, soll die Polizei den Verkehr regeln. Ansonsten gelten die Vorfahrtsregeln auf den aufgestellten Schildern.

Die Ampel dieser zentralen Kreuzung "am rauschenden Wasser" ist seit fast drei Wochen außer Betrieb. Noch nicht gänzlich geklärt ist: Sind Ratten oder Altersschwäche schuld daran. Pressestelle Stadtverwaltung Speyer

Speyerer Ampel: Waren es Ratten oder doch nur Wasser?

Zum Ausfall der Ampelanlage könnte aber auch Wasser beigetragen haben, das in die Leitungen eingedrungen ist. Schließlich seien die Kabel dieser Anlage 30 bis 40 Jahre alt, so eine Sprecherin der Stadt Speyer und weiter: "Da die Kabel stellenweise in der Erde verlegt sind, konnten noch keine Nagespuren festgestellt werden. Beim Prüfen der Kabel wurde allerdings auch festgestellt, dass die Isolierung der Kabel nicht mehr in Ordnung ist".

Beiden Optionen, die zum Ausfall der Anlage geführt haben könnten, werde nun nachgegangen. Die neuen Kabel sollen auf jeden Fall einen besonderen Schutz gegen Nagetiere bekommen. Wie viel das Ganze kosten wird, weiß die Stadt noch nicht.