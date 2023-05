Fehlalarm an Berufsschule

Der Amokalarm an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Landau war ein Fehlalarm. Das teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Doch wie kam es dazu?

Die Polizei schließt nach eigenen Angaben einen technischen Defekt nicht aus. Die Alarmknöpfe im Schulhaus, die sich hinter kleinen Glasscheiben befinden, seien alle unbeschädigt. (Symbolbild) So sieht ein Knopf für den Amokalarm aus dpa Bildfunk Picture Alliance Der Alarm an der BBS Landau war am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr ausgelöst worden. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verschanzten sich Schüler und Lehrer in ihren Klassenzimmern, teils unter Tischen. Die Polizei durchsuchte mit einer Spezialausrüstung das große Gebäude und das weitläufige Gelände. Bis zum Mittag hatten die Einsatzkräfte die Durchsuchung des Schulgebäudes abgeschlossen und konnten nach drei Stunden Entwarnung geben. Demnach gab es keinerlei Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage und keine Verletzten. Was ist ein technischer Alarm? Bei einem technischen Alarm handelt es sich um einen Gefahrenalarm. Er ist nicht mit dem normalen Feueralarm in Schulen zu vergleichen, sondern spezifisch für Gefahrensituationen wie z. B. einen Amoklauf. Wenn der Alarm ausgelöst wird, rückt die Polizei sofort mit einem Großaufgebot an, da sie von einer Gefahrensituation ausgehen muss. Dabei handelt es sich um das Standardprotokoll. Schüler werden betreut - Polizei ermittelt Die Schüler, Lehrkräfte und das Schulpersonal konnten nach und nach das Gebäude verlassen und wurden mit Bussen zur Festhalle in Landau gebracht. Dort werden sie nun psychologisch betreut.