Amely Fix arbeitet als Reporterin und Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel und berichten Persönliches.

Amely Fix ist seit März 2024 Redakteurin für das Studio Ludwigshafen. Dort ist sie hauptsächlich im Einsatz für Hörfunk und Online.

Heimat

Amely Fix wurde in Karlsruhe geboren und wuchs in Oberhausen-Rheinhausen, einem kleinen Dorf im Landkreis Karlsruhe auf. Sie studiert momentan Medien- und Kommunikationsmanagement an der SRH Hochschule Heidelberg und arbeitet nebenbei als Reporterin für das SWR Studio Ludwigshafen. Dabei pendelt sie zwischen ihrem Heimatdorf, Mannheim und Heidelberg.

Ihr Antrieb

Neue Erfahrungen sammeln und ganz viel dazu lernen! Dabei vor allem mit Menschen in Kontakt treten, die mit ihren Geschichten inspirieren und Orte sehen, zu denen man normalerweise keinen Zugang hat.

Besondere Eindrücke im Job

Der Besuch Anfang 2025 beim Sternekoch Benjamin Peifer, der gerade zum Koch des Jahres gekürt worden war. Ihn kennenzulernen und ihm beim Zubereiten seines 17-Gänge-Menüs über die Schulter schauen war spannend. Vom Lebkuchenbäcker Claus Becker in Edenkoben lernte ich, wie Lebkuchen zubereitet werden und bei einem Airbrush Camp in Birkenheide traf ich auf Sprayer aus der ganzen Welt.

Das berührendste und zugleich beunruhigendste Erlebnis war mein Besuch eines Bunkers in Ludwigshafen, der sich noch im Originalzustand aus dem 2.Weltkrieg befindet. Es war beunruhigend zu sehen, unter welchen Bedingungen Menschen teils mehrere Jahre darin verbracht haben und ich finde es besonders wichtig, an diese Schrecken zu erinnern.