Die Kriminalpolizei sucht weiter nach der vermissten 17-jährigen Sharon aus Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße). Die gleichaltrige Amelie aus Landau ist wieder Zuhause.

Die 17-Jährige Amelie konnte am Dienstagnachmittag wohlbehalten angetroffen werden, teilte die Polizei in Landau am Mittwoch mit. Die Suche nach der Jugendlichen könne somit eingestellt werden. Amelie hatte am 24. März die Wohnung der Eltern in Landau verlassen und war seitdem vermisst worden. Die Kriminalpolizei bedankte sich für alle Hinweise und die Mithilfe bei der Suche.

Polizei Landau hofft weiter auf Hinweise zur vermissten Sharon

Anders sieht es bei der vermissten Sharon aus Annweiler aus. Von ihr fehlt laut Polizei noch jede Spur. Die 17-jährige war der Polizei zufolge zuletzt am 15. März gesehen worden. An diesem Tag hat sie ihr Elternhaus verlassen. Bisher gebe es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Die Polizei geht derzeit aber nicht davon aus, dass die Jugendliche einem verbrechen zum Opfer gefallen ist