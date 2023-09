Die Gehwege waren teils schwarz vor Ameisen. Die Insekten sind sogar in Dämmungen von Häusern gegangen. In Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es seit 2022 rund um den Odenwaldring eine Ameisenplage. Die Ameisenart ist eingewandert und so aggressiv, dass sie auch die heimische Ameisen verdrängt. Jetzt wird sie bekämpft.