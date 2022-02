Landau: Kinderhospizdienst sucht ehrenamtliche Helfer

Der ambulante Kinderhospizdienst in Landau begleitet Familien mit schwer kranken Kindern – und sucht dafür dringend ehrenamtliche Helfer. Denn die Arbeit des Hospizdienstes wird wesentlich stärker in Anspruch genommen als erwartet.

Vor einem halben Jahr startete das ambulante Kinderhospiz in Landau seine Arbeit. Seitdem begleiten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter Familien, deren Kinder eine lebensverkürzende Krankheit haben auf ihrem Weg.

Hilfe vom Kinderhospizdienst: Darauf möchte Familie Engin aus Germersheim nicht mehr verzichten. SWR

Eine Bedarfsanalyse hatte im Vorfeld ergeben, dass im ersten Jahr voraussichtlich drei Familien mit tödlich erkrankten Kindern in der Südpfalz betreut werden müssen. Doch jetzt begleitet der Dienst schon fünf Familien. Außerdem kümmert er sich um Jugendliche in zwei Familien, in denen die Eltern schwer erkrankt sind.

Wie genau der Ambulante Kinderhospizdienst Landau Familien hilft, das sehen Sie am Donnerstagabend um 19:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Beschwerlicher Alltag

Eine Familie, die nicht mehr auf die Hilfe des Ambulanten Kinderhospizdienstes verzichten möchte, ist Familie Engin aus Germersheim. Die Familie hat zwei schwer kranke Kinder. Der 13-jährige Nihat und seine ein Jahr ältere Schwester Zehra leiden an einer sehr seltenen, erblich bedingten Krankheit. Körperlich und geistig haben sie nach und nach immer mehr abgebaut. Der Alltag ist beschwerlich. Die Hilfe des Hospitzdienstes bedeutet eine Atempause – vor allem für die Eltern der Kinder.

"Es hat mich sehr entlastet. Da ist noch eine Person da, die sich mit den Kindern beschäftigt und ihnen Zeit schenkt."

Der Hospizdienst hilft der Familie aber auch bei ganz praktischen Problemen. Zum Beispiel bei der Suche nach einer größeren Wohnung, denn die fünfköpfige Familie lebt sehr beengt auf knapp 70 Quadratmetern. Viele Familien begleitet der Hospizdienst über einen langen Zeitraum.

"Wir gehen von der Diagnose ab in die Familien rein und sehen die Kinder dann wirklich mit heranwachsen, sind aber natürlich bis zum Schluss dabei."

Ehrenamtliche gesucht

Wie der Kinderhospizdienst in Landau mitteilt, liegen derzeit vier weitere Anfragen von Familien vor. Um auch diese Familien entlasten zu können, suche man dringend freiwillige Helfer und bitte um Spenden.

Heute wird in Deutschland der Tag der Kinderhospizarbeit begangen. In unserer Region gibt es neben dem Dienst in Landau auch das stationäre Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.