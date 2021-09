per Mail teilen

In Annweiler wird am Wochenende der neu gestaltete Ambert-Park eingeweiht. Ein Teil der Grünanlage in der Nähe des Bahnhofs ist nach Stadtangaben zu einem Generationentreff für Jung und Alt umgebaut worden. Das Einweihungsfest beginnt Samstagvormittag. Musik und Aktionen gibt es das ganze Wochenende über. Der Umbau des Parks hat 146.000 Euro gekostet, die EU trägt mit 40.000 Euro einen Teil der Kosten.