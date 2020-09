Die Agentur für Arbeit in Ludwigshafen lädt zusammen mit dem Versandhandels-Unternehmen Amazon am Donnerstagnachmittag zu einem Bewerbertag in den Hack-Museumsgarten ein. Unter freiem Himmel in der Innenstadt können sich Interessierte vorstellen und Bewerbungsgespräche führen. Nach Angaben der Arbeitsagentur sucht der Amazon-Konzern für sein Logistikzentrum in Frankenthal wieder Mitarbeiter für das Weihnachtsgeschäft. Wegen der bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln sei der Museumsgarten dafür ideal. Die Arbeitsagentur hat nach eigenen Angaben hunderte Arbeitssuchende eingeladen. Interessierte können aber auch ohne Voranmeldung vorbeikommen.