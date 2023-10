In der Region Ludwigshafen-Mannheim und der gesamten Pfalz fallen am Wochenende zahlreiche Züge aus. Grund dafür sind laut Bahn Krankheitsfälle im Stellwerk Ludwigshafen.

Die Zugstrecken im Raum Ludwigshafen sind demnach Samstagfrüh bis in die Mittagstunden voll gesperrt und am Sonntag den ganzen Tag bis 18 Uhr. Im Regionalverkehr fahren manche Züge nur bis Neustadt, Schifferstadt oder Ludwigshafen-Oggersheim, andere fallen komplett aus. Das wirkt sich auch auf die umliegenden Zugverbindungen aus.

In Baden-Württemberg fahren die S-Bahn-Linien S1 und S2 fast nur zwischen Eberbach und Osterburken. Die S3 und S4 enden in Mannheim. Im Nahverkehr wenden die Züge in Neustadt oder Schifferstadt.

Kein Fernverkehr in Kaiserslautern und Worms

Im Fernverkehr sind Kaiserslautern und Worms komplett vom Schienennetz abgehängt, auch in Mannheim fallen einige Züge aus. Zwischen Saarbrücken, Stuttgart und Frankfurt werden demnach ebenfalls zahlreiche Züge ausfallen. Fahrgäste müssen mit großflächigen Umleitungen und dadurch enormen Verspätungen rechnen. Viele Reisende werden vermutlich auf andere Verkehrsmittel ausweichen müssen.

Wie die Bahn bekannt gab, sollen die Fan-Züge zum Heimspiel des 1. FCK gegen den Hamburger SV hingegen fahren.

Am Wochenende bleiben zahlreiche Bahnsteige in der Pfalz leer: An vielen Orten werden keine Züge fahren. SWR

Bahn: Ab Montag voraussichtlich wieder genügend Personal

Die Bahn versucht nach eigenen Angaben derzeit noch einen Schienenersatzverkehr zwischen Schifferstadt und Ludwigshafen einzurichten. Es ist allerdings unklar, ob dieser zustande kommen wird. Am Wochenende enden in Rheinland-Pfalz die Herbstferien. In Baden-Württemberg beginnen die Herbstferien am Wochenende.

Die Bahn geht nach eigenen Angaben davon aus, dass ab Montag wieder genug Fahrdienstleister im Stellwerk Ludwigshafen sind.

Zugchaos in der Pfalz durch Fachkräftemangel und Krankheitsfälle

Grund für den massiven Zugausfall ist die dünne Personaldecke der DB Netz-Gesellschaft. Mehrere Fahrdienstleiter seien kurzfristig krank geworden. Dadurch ist das Stellwerk Ludwigshafen zeitweise lahmgelegt, hieß es bei der Deutschen Bahn auf Anfrage des SWR.

Fahrdienstleiter seien hochspezialisierte Mitarbeiter. Sie müssten eigens für die jeweilige Stellwerkstechnik und Region ausgebildet sein. Um sie zu ersetzen, können demnach nicht einfach spontan Kollegen aus anderen Stellwerken einspringen.

Zweckverband ÖPNV kritisiert Zugausfälle

Für den Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd sind die Zugausfälle vollkommen inakzeptabel. In einer Stellungnahme fordert er die Bahn auf, ein ausreichend großes Personalpolster aufzubauen, um solche massiven Ausfälle kompensieren zu können.

Die Bahn entgegnete, das Problem des Fachkräftemangels sei dem Unternehmen durchaus bewusst. Bundesweit werden demnach gerade 760 künftige Fahrdienstleiter ausgebildet.