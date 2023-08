Am Abend wollen Gemeinderat und Bürgermeister von Freisbach zurücktreten

Im südpfälzischen Freisbach wollen, wie vergangene Woche angekündigt, Gemeinderat und Ortsbürgermeister am Abend (8.8. 19h) gemeinsam zurücktreten. Grund ist ein Streit um den noch nicht genehmigten Haushalt für die Ortsgemeinde im Kreis Germersheim.

Im südpfälzischen Freisbach wollen, wie vergangene Woche angekündigt, Gemeinderat und Ortsbürgermeister am Abend (8.8. 19h) gemeinsam zurücktreten. Grund ist ein Streit um den noch nicht genehmigten Haushalt für die Ortsgemeinde im Kreis Germersheim. Die Kommunalaufsicht will, dass der Gemeinderat in Freisbach in der Südpfalz die Steuern anhebt - der Gemeinderat aber weigert sich. Bislang plant die Gemeinde ein Minus von 1,2 Millionen Euro für dieses und nächstes Jahr - doch die Kommunalaufsicht will einen Haushalt, bei dem sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten. Dagegen wollen Rat und Ortsbürgermeister am Abend in Freisbach mit ihrem Rücktritt protestieren. Wie es dann in der Gemeinde weitergeht? Alle die, die bei der letzten Kommunalwahl angetreten sind, aber nicht in den Rat eingezogen waren, können nachrücken - wenn sie das wollen. Finden sich nicht genug neue Ratsmitglieder, dann gibt es innerhalb von drei Monaten Neuwahlen im südpfälzischen Freisbach. Für den Bürgermeister muss ein Vertreter benannt werden.