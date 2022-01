Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Raser

Am Ortseingang von Altrip hat es am späten Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war von der Fahrbahn abgekommen und in einen zweiten PKW geprallt, der an der Einmündung einer anderen Straße wartete. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von der Straße in eine Böschung geschleudert. Zwei Personen wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der alkoholisierte Unfallverursacher, der allein in seinem Auto saß, blieb unverletzt. Die Straßen waren im Bereich des Unfalls zwei Stunden lang gesperrt.