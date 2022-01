Jugendherbergen mit postiver Bilanz

Die Jugendherbergen in der Pfalz ziehen, trotz des Lockdowns in den ersten fünf Monaten, eine positive Bilanz des zweiten Corona-Jahres. Ab Juni hatten die Herbergen in Neustadt, Speyer, Altleiningen und Bad Bergzabern nach eigenen Angaben gut zu tun. Bereits direkt nach der Öffnung Anfang Juni sei die Jugendherberge Altleiningen den gesamten Sommer über nahezu ausgebucht gewesen, so deren Leiterin. Im September nach den Sommerferien habe der Zuspruch nachgelassen. Einige Schulklassen, die in dieser Zeit kommen sollten, hätten kurzfristig storniert. Das berichtet auch der Herbergsleiter in Bad Bergzabern. Speyer hatte nach Angaben der Leiterin aber auch da viele Klassen und Vereine. Die Herbstferien im Oktober brachten wieder zahlreiche Besucher. Im November ging es wieder zurück. Dezember und vor allem Silvester gestaltet sich ebenfalls schwierig. Weil auf größere Feiern nach der Landesverordnung verzichtet werden muss, gibt es wieder weniger Buchungen.