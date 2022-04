83-jähriger um mehrere zehntausend Euro betrogen

Ein 83-jähriger Mann aus Dudenhofen im Rhein-Pfalz-Kreis ist auf einen Trickbetrug hereingefallen und dadurch um eine hohe, fünfstellige Euro-Summe betrogen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Senior am Dienstagvormittag angeblich von seiner Tochter und einem Rechtsanwalt angerufen. Die vermeintliche Tochter gaukelte ihm vor, in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt zu sein, der Rechtsanwalt verlangte 140.000 Euro als Kaution, um eine Gefängnisstrafe für die Tochter zu vermeiden. Am Ende hat der 83-jährige Dudenhofener laut Polizei eine Tüte mit Bargeld und Schmuck in fünfstelliger Höhe einem unbekannten Täter auf der Straße übergeben.