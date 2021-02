Am 1. Februar 2020 landet in Frankfurt eine Maschine der Bundeswehr mit Deutschen, die die Bundesregierung aus Wuhan herausgeflogen hat. Was da noch keiner weiß: Zwei davon sind infiziert.

Erst am Vortag war bekannt geworden, dass die Bundesregierung Deutsche Staatsbürger aus Wuhan ausfliegen lassen würde. An Bord seien mehr als 100 Personen, hatte Außenminister Heiko Maas dazu in Berlin erklärt. Und: „Es gibt niemanden, der infiziert ist. Es gibt auch keine Verdachtsfälle."

Nächster Stopp: Südpfalz-Kaserne Germersheim

Rund 14 Stunden Flug liegen hinter den Menschen. Eine der ersten Maßnahmen auf deutschem Boden: Die Rückkehrer werden untersucht und einem Corona-Test unterzogen. Symptome hat bis dato keiner von ihnen gezeigt. Nächster Stopp: Die Südpfalz-Kaserne in Germersheim.

Die Bundeswehr stellt für die Aktion ein grundsaniertes Gebäude in der Kaserne zur Verfügung. Dort gibt es 128 Einzelzimmer inklusive Dusche und WC. Hier sollen die Menschen für knapp zwei Wochen in Quarantäne. Nicht nur für sie ein Einschnitt: Betreut werden sie von 24 Freiwilligen des Deutschen Roten Kreuzes, die sich bereit erklärt haben, mit ihnen in zwei Wochen in Quarantäne auszuharren, ohne persönlichen Kontakt zu Freunden und Verwandten.

Zwei Wochen weg von zuhause

"Ich bin schon sehr lange beim Roten Kreuz, 39 Jahre. Ich habe noch nichts Ähnliches erlebt." sagt Roland Lipp, Abteilungsleiter der Nationalen Hilfsgesellschaft Rheinland-Pfalz. "Wir müssen selbst erst lernen, damit umzugehen." Urlaub müssten die Helfer für ihren Einsatz aber nicht nehmen. "Für den Dienstausfall wird bezahlt", sagt Lipp. Die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz seien von ihren Arbeitgebern freigestellt.

Ruhe kehrt in der Südpfalz-Kaserne vorerst aber nicht ein: Am Sonntagvormittag wird bekannt, das sich zwei der Rückkehrer aus Wuhan mit dem Virus infiziert haben.

Beide werden umgehend zur Behandlung in die Frankfurter Uniklinik gebracht. Die 14-Tage-Frist für die Quarantäne beginnt damit von neuem. Die Helfer reagieren gelassen: Darauf sei man vorbereitet gewesen, erklärt Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuz im Interview mit dem SWR. Der Motivation tue das keinen Abbruch.

Auch die Rückkehrer versuchen sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, beziehungsweise endlich mal zur Ruhe zu kommen. Eine von ihnen ist die Rostocker Studentin Ann-Sophie Muxfeldt. Dem SWR gibt sie Einblick in den Alltag im Quarantäne-Block. "Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes geben sich echt Mühe und versuchen uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten", sagt Muxfeldt im Telefon-Interview. "Die legen sich echt ins Zeug für uns."

Dennoch bleiben Fragen offen: Sind noch mehr der Rückkehrer betroffen? Hat sich das Virus in der Kaserne verbreitet? Es dauert drei Tage, bis sie beantwortet werden.

Südpfalz-Kaserne bleibt Corona-frei

Ein Test durch das Landesuntersuchungsamt (LUA) ergibt, dass bei keinem der anderen China-Rückkehrer in Germersheim eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt.

dpa Bildfunk picture alliance/Boris Roessler/dpa

Am gleichen Tag besucht Gesundheitsminister Jens Spahn die Kaserne – und gibt auf die Situation im Land angesprochen eine wenig optimistische Prognose ab: "Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. In China nicht, was die Infektionszahlen und die Entwicklung angeht und damit auch für die Welt und für Deutschland nicht", so Spahn.