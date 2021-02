Oberbürgermeister Marc Weigel und Ortsvorsteherin Claudia Albrecht wollen Besucher zur Zeit der Mandelblüte aus Neustadt fernhalten. Der Aufenthalt für Tagestouristen soll während der Mandelblüte an Wochenenden und Feiertagen verboten werden.

Das entsprechende Konzept sehe vor, dass in der Zeit der Mandeblüte keine tagestouristischen Ausflüge an die stark frequentierten Orte in und um Gimmeldingen gemacht werden dürfen. Nach Angaben der Stadt soll die Verfügung an den Wochenenden sowie an den Osterfeiertagen zwischen 9 und 17 Uhr, an den übrigen Freitagen zwischen 11 und 17 Uhr gelten. Bürgerinnen und Bürger von Neustadt hingegen seien von dem Verbot ausgenommen. Der Oberbürgermeister bittet jedoch alle Neustadter auf Ausflüge zu den Mandelbäumen zu verzichten.

„Ich hoffe auf das Verständnis und die Mithilfe aller. Nur gemeinsam kann ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen in Neustadt an der Weinstraße verhindert werden.“ Oberbürgermeister Marc Weigel

Mandelblüte bei Neustadt SWR

Um das Mandelblütenfest nicht ganz ausfallen lassen zu müssen, seien die Menschen eingeladen, daheim zu feiern. "Wir haben Mandelblütenfeste für zuhause vorbereitet. Sie können für 50 Euro zwei Meter große Mandelbäume kaufen", sagte Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Dazu gebe es "Erlebnispakete" mit Weinen der lokalen Winzer und Mandel-Rezepte.

Kein Mandelblütenfest in diesem Jahr

Die beiden Organisatoren hatten das beliebte Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen wegen der Corona-Pandemie schon Ende Januar abgesagt. Marc Weigel und Claudia Albrecht befürchten jedoch, dass auch ohne Fest viele Besucher das kleine Örtchen zur Zeit der Blüte aufsuchen werden.

Bereits im vergangenen Jahr war das Fest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Doch trotz Absage kamen Tausende in den Neustadter Ortsteil. Polizei und Feuerwehr mussten Zufahrtsstraßen sperren.