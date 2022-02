So geht es den beschlagnahmten Dackeln im Tierheim Landau

per Mail teilen

Vor zwei Wochen hatte eine Vermittlungsaktion des Landauer Tierheims für Aufsehen gesorgt: Mehrere Dutzend Dackel aus einem illegalen Tiertransport suchten ein neues Zuhause. Einige von ihnen hatten bereits Glück.

Dackel im Tierheim Höffner in Landau sucht liebevolles Zuhause SWR

Ach ja, die Dackel, seufzt Barbara Ernst vom Landauer Tierheim am Telefon. Seit zwei Wochen werden die Tierheimmitarbeiterinnen von Dackel-Freunden aus ganz Deutschland quasi überrannt. Das Telefon klingelt ständig, Mails kommen zuhauf. Nach dem unter anderem der SWR über das Schicksal der Hunde berichtet hat, ist das Interesse riesig.

"Wir haben gefühlt eine Million Anfragen und haben deswegen auch einen Anfragenstopp für die Dackel verhängt."

Vergangenen Sommer waren die Dackel auf einem Rastplatz bei Kandel (Kreis Germersheim) beschlagnahmt und ins Landauer Tierheim gebracht worden. Dort kamen mehrere Dutzend Welpen zur Welt – einige der weiblichen Dackel waren bei ihrer Beschlagnahmung hochträchtig gewesen.

Der fröhliche Nachwuchs der beschlagnahmten Dackel im Landauer Tierheim SWR

Neues Zuhause für einige Welpen

Für etwa zehn Welpen ist die Reise schon weiter gegangen: Sie sind bereits zu neuen Frauchen und Herrchen gezogen. Vermittelt werden die Hunde nur in die nähere Umgebung. Eine Mitarbeiterin des Tierheims besuche die Dackel in ihrem neuen Zuhause, sagt Tierpflegerin Barbara Ernst. So solle sichergestellt werden, dass sie es auch gut dort haben.

Probetage im neuen Zuhause

Und auch die erwachsenen Dackel könnten bald aus dem Tierheim ausziehen. Aktuell gingen mehrere Interessenten mit den Hunden Gassi, alle aus Landau. Als nächstes dürften die Dackel dann zu einem Probetag mitgenommen werden - sozusagen ein Dackel-Praktikum, um zu schauen, ob es passt.

"Wir empfehlen für diese Hunde sogar zwei oder drei Probetage. Die kennen ja wegen ihrer Geschichte nichts, keinen Fernseher, keine Klospülung, nichts."

Die Dackel-Vermittlung ist also in vollem Gange. Und wenn dann alle weg sind? Dann freuen wir uns und sind gleichzeitig traurig, sagten die Tierheimmitarbeiterinnen schon vor zwei Wochen. Die Dackel sind ihnen ans Herz gewachsen, sollen aber natürlich auch ein Happy End erleben.