Postbank und Postfiliale in Bad Dürkheim haben seit Anfang der Woche ihren Service eingestellt und sind geschlossen. Der Grund: Kranke Beschäftigte.

Ein Sprecher der Postbank sagte dem SWR, die gesamte Belegschaft sei erkrankt. Wie viele Beschäftigte es genau sind, sagte der Sprecher nicht. Es sei nicht gelungen, sogenannte Springer aus anderen Filialen zu bekommen.

Die Postfiliale in Bad Dürkheim ist derzeit dicht - zu viele Mitarbeiter sind krank

Postfiliale in Bad Dürkheim soll Montag wieder öffnen

Geplant sei, die Filiale in der Nähe des Dürkheimer Bahnhofs am Montag wieder zu öffnen, falls die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund werden. Briefe oder Pakete, die in der Filiale noch lagern, würden entweder neu zugestellt oder die Lagerzeit werde verlängert, sodass die Kunden ausreichend Zeit für die Abholung haben.

Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminal seien weiterhin in Bad Dürkheim nutzbar. Ansonsten müssten sich die Kunden an die Neustadter Bankfiliale wenden, weitere Postfilialen gibt es unter anderem in Grünstadt, Freinsheim oder Wachenheim.