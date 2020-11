Fast alle Alla-Hopp-Anlagen in der Pfalz haben trotz des teilweisen Corona-Lockdowns weiter geöffnet. Nach SWR-Recherchen sind die Auflagen zum Schutz vor Ansteckung auf diesen Sportanlagen für Jung und Alt aber unterschiedlich.



In der Alla-Hopp Anlage in Ilbesheim bei Landau müssen Besucher eine Maske tragen. Nach Auskunft des Bürgermeisters ist das ein Kompromiss, um das gerade für Familie so wichtige Freizeitangebot aufrecht erhalten zu können. Auch die Sanitäranlagen seien weiter geöffnet - anders als in Edenkoben. Dort gilt ebenfalls Maskenpflicht. Einer Sprecherin zufolge hat das Ordnungsamt bereits mehrere Erwachsene wegen Verstößen verwarnt. Auch in der Alla-Hopp-Anlage in Deidesheim gibt es eine Maskenpflicht zusätzlich ist die Besucherzahl auf 50 begrenzt. In Speyer müssen sich die Besucher dagegen nur an die üblichen Abstände halten. Laut Stadt gibt es kaum Verstöße. Die Anlage in Rülzheim ist als einzige in der Pfalz wegen Corona geschlossen.