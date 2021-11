Regionale Hilfsangebote am Aktionstag Suchtberatung

In der Pfalz bieten Caritas und Diakonie heute Beratungen zur Suchthilfe an. Anlass ist der bundesweite Aktionstag Suchtberatung. Bei der Diakonie Pfalz gibt es am Vormittag und am Nachmittag eine Telefonsprechstunde zum Thema Sucht. Die Mitarbeitenden der Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes Pfalz beraten dabei zu Themen wie Glückspiel- und Medienabhängigkeit oder Überschuldung durch Suchtverhalten. Die Caritas beteiligt sich mit einer Online-Beratung am Aktionstag. Von 8 bis 20 Uhr können sich Betroffene, Angehörige und Interessierte über verschiedene Aspekte rund um das Thema Sucht sowie Suchtberatung und Selbsthilfe informieren. Der bundesweite Aktionstag Sucht soll nach Angaben von Diakonie und Caritas auf den Stellenwert der Suchtberatung aufmerksam machen und über Angebote informieren.