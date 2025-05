Airbrush Camp in Birkenheide: Sprayer aus der ganzen Welt kommen in die Pfalz

Bekannte Künstler aus der Airbrush Szene weltweit treffen sich derzeit in Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) zu einem Kunst-Camp. Noch bis Sonntag bringen internationale Künstler Interessierten neue Airbrush-Techniken bei.

Airbrush ist eine Maltechnik, bei der Künstler mithilfe einer Pistole und einer Farbkartusche eine Fläche besprühen. Oder wie Norbert Klug, künstlerischer Leiter des Camps erklärt "mit einem Kugelschreiber fein Farbe versprühen, wie im Kindergarten mit Strohhalm und Wasser."

Trainer zeigen Airbrush-Techniken

In dem Camp zeigen international bekannte Künstler den 30 Teilnehmenden verschiedene Techniken: mit Pinsel, Radierern, Freihand, und Schablonen. Dieses Jahr sind Edith Davila aus Kolumbien, Chris Dunlop und Damon Rawley aus den USA sowie Henryk Trojan aus Polen dabei.

Workshopteilnehmer reisen extra in die Pfalz

"Die Möglichkeit, so wie hier im Camp an vier Tagen mit vier Lehrern relativ viel in so kurzer Zeit zu lernen, ist in Deutschland einmalig", sagt ein Teilnehmer dem SWR gegenüber. Ein anderer Teilnehmer ist sogar extra aus der Ukraine angereist und sagt, das Camp sei für Airbrusher ein super Ort, um sich mit Leuten aus anderen Ländern zu vernetzen und zu lernen. Im vergangenen Jahr war er selbst Trainer.

Airbrush in Birkenheide - europaweit einzigartiges Konzept

Das viertägige Camp im Dorfgemeinschaftshaus Birkenheide kostet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 550 Euro. Es richtet sich laut Veranstaltern an Künstler, die schon einmal mit Airbrush gemalt haben. Die Einteilung der Teilnehmer erfolgt nach Level in vier Gruppen. Jede Gruppe wird somit einen Tag lang von einem Künstler betreut und dann wird rotiert. Dabei wird für jedes Level Hilfe angeboten.

Nicht nur die Künstler auch die Teilnehmer kommen aus aller Welt nach Birkenheide. SWR

Vor allem der Austausch mit Künstlern aus der ganzen Welt sei das Besondere am Camp und mache es europaweit einzigartig. Die Teilnehmer würden nicht nur von den Künstlern lernen, sondern auch voneinander. "Denn in jedem Land gibt es andere Materialien", so der künstlerische Leiter Norbert Klug. Manche Künstler, die mittlerweile zusammenarbeiten, hätten sich hier kennengelernt.

Airbrush Camp in Birkenheide soll familiär sein

Der künstlerische Leiter des Events Norbert Klug ist selbst Airbrushkünstler in Maxdorf und hat dort sein eigenes Studio. Er selbst sprayt in seiner Freizeit seit er 15 Jahre alt ist. Seit acht Jahren organisiert er das Airbrush Camp in Birkenheide. Auf die Idee dazu kam er durch die Airbrush-Camps in den USA. Die hätten ihn inspiriert. Das Camp organisiere er, weil es ihm Spaß macht und er Gutes hinterlassen will.

Airbrush - die unterschätzte Kunstform

Ziel des Camps sei es, Airbrush in Deutschland bekannter zu machen. Denn die Kunstform werde hier nicht so anerkannt wie anderswo, so der Sponsor des Camps Jörg Warzyceck. "Und sie wird hier auch nicht wirklich gelehrt." Die Technik werde in der Kunst zwar oft benutzt, aber bei Kunstwerken in Museen beispielsweise werde darauf oft nicht hingewiesen.

Im nächsten Jahr soll es wieder ein Airbrush Camp in Birkenheide geben. Ob weitere folgen, sei unklar. Denn die Finanzierung sei unsicher. In diesem Jahr unterstützt laut der Veranstalter der Rhein-Pfalz-Kreis das Camp finanziell.