Aggressives Wildschwein verletzt drei Menschen in Pfälzer Weinbergen

Ein Wildschwein hat in den Pfälzer Weinbergen drei Menschen attackiert. Die Polizei erschoss das Tier.

Ein aggressives Wildschwein hat in den Pfälzer Weinbergen eine Frau und zwei Männer angefallen und verletzt. Das Tier griff am Montagnachmittag zunächst einen 77-Jährigen auf einem Wohnmobilstellplatz bei Rhodt unter Rietburg (Landkreis Südliche Weinstraße) an und verletzte ihn leicht am Bein, wie die Polizei in Edenkoben mitteilte.

Kurz darauf ging es auf einen 66-jährigen Mann und seine 62-jährige Begleiterin los und verletzte beide ebenfalls leicht an den Beinen.

Nach Wildschweinattacke: Drei Verletzte im Krankenhaus

Die Verletzten kamen nach den Angriffen zur Behandlung in Krankenhäuser. Um weitere Attacken zu verhindern, erschossen Polizeibeamte das Wildschwein noch bevor der verständigte Jagdpächter eintraf. Der Pächter untersucht das Tier jetzt, um herauszufinden, warum es auf die Menschen losging.

Einen weiteren Wildschwein-Vorfall gab es in der Pfalz erst Ende Februar. In Rülzheim war ein Wildschwein durchs Wohngebiet gerannt und hatte unter anderem Zäune und Gärten zerstört und einen Hund attackiert.