In Neustadt ist die Sonderimpfaktion mit kostenlosen Getränken nach Einschätzung der Verantwortlichen zufriedenstellend verlaufen. Wie das Landesimpfzentrum mitteilt, sind am vergangenen Donnerstag 111 Impfungen mit den Wirkstoffen BionTech und Johnson&Johnson durchgeführt worden. Die Impfwilligen konnten dabei kostenlos eine Flasche Riesling-Schorle oder Traubensaft erhalten. Eine weitere Impfaktion mit der kostenlosen Ausgabe von Getränken sei nicht geplant, so das Impfzentrum Neustadt.