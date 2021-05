Bei der Stadtratssitzung in Frankenthal am Mittwochabend wird die Affäre um den entlassenen Klinikdirektor noch einmal Gegenstand politischer Diskussionen. Dabei geht es um die Kosten für die Stadt. Nach Informationen der Verwaltung vom März waren 4,1 Millionen Euro für Anwaltshonorare, Berater und Gutachter gezahlt worden. Die SPD fragt an, ob weitere Kosten angefallen sind und ob diese in die Bilanzen der Stadtklinik einfließen werden. Aktuell sind noch die Bilanzen der Jahre 2018 bis 2020 der Frankenthaler Stadtklinik offen.