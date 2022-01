Hitlergruß gezeigt: AfD-Stadträtin aus Frankenthal legt Amt nieder

per Mail teilen

Eine AfD-Stadträtin aus Frankenthal legt ihr Amt nieder, nachdem sie bei Corona-Protesten den verbotenen Hitlergruß gezeigt hat. Sie reagiert damit auf Rücktrittsforderungen.

AfD-Stadträtin Miroslawa Wagner hatte im Dezember bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Frankenthal Polizisten den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Wie die AfD-Fraktion in Frankenthal am Donnerstag mitteilte, wird die 62-Jährige deshalb ihr Mandat niederlegen.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Hartmut Trapp sagte dem SWR, Wagner habe selbst die Entscheidung getroffen, ihr Mandat niederzulegen. Seine Parteikollegin wisse, dass es falsch war, den Hitlergruß zu zeigen. Die Tat habe aber nach ihrer Darstellung keinen ideologischen Hintergrund gehabt, so Trapp. Sie habe die Polizisten lediglich beleidigen wollen. Das sei allerdings auch nicht in Ordnung. Wie die Stadt Frankenthal auf Anfrage mitteilt, ist dort bislang noch keine Mitteilung über den Rücktritt von Miroslawa Wagner eingegangen.

Das Rathaus in Frankenthal SWR

Nach Hitlergruß: Schließt AfD Politikerin von Partei aus?

Ob die AfD-Frau aus der Partei ausgeschlossen wird, ist noch unklar. Ein Sprecher des AfD-Landesvorstands sagte dem SWR, der Vorstand wolle über den Fall beraten. Strafrechtlich laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die 62-Jährige noch. Das Zeigen des verbotenen Hitlergrußes ist in Deutschland strafbar.